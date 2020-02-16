هل تتأجل القمة؟.. أحمد مرتضى يكشف موقف الزمالك من مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تقديم موعد مباراة فريقه أمام الترجي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيؤجل مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري.

وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "TEN" مساء اليوم السبت :"حتى الآن لم نحصل على خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي يشير إلى تقديم مباراة الترجي".

وتابع :"مباراة الأهلي في 24 ومواجهة الترجي في 29 وهذا لن يؤثر على موعد مباراة القمة بالدوري لكن إذا حدث عكس ذلك أعتقد أن القمة سيتم تأجيلها".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث ستتجدد المواجهة بين القطبين بعد السوبر في 24 من الشهر الجاري ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

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الزمالك على الصعيد الأفريقي سيواجه الترجي التونسي في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة على أن تقام موقعة الإياب على الملعب "الأوليمبي" برادس في مارس المقبل.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق عن رفضه مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري بسبب موعد عودة الفريق الأبيض من الإمارات قبل مباراة القمة بيومين فقط.

في المقابل، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا مؤخرًا يؤكد من خلاله إقامة مباراة القمة في الموعد المحدد دون تغيير.

جدير بالذكر أن الزمالك توّج بلقب السوبر الأفريقي أمس الجمعة بعد الفوز على الترجي - بطل دوري أبطال أفريقيا - بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة".