بالصور.. جماهير الزمالك تستقبل "أبطال السوبر" في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

توافدت جماهير نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي بعد التغلب على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالدوحة، أمس الجمعة.

وحرصت سلطات مطار القاهرة، على تفتيش الجماهير قبل الدخول إلى حيز المطار إحترازيًا لمنع دخول شماريخ إلى المطار، ونظم جماهير الزمالك احتفالات أمام صالة الوصول بالمطار ورددوا أغاني وهتافات النادي حاملين الأعلام البيضاء.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الطائرة الأردنية بقيادة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة، بعد مشاركتها في بطولة السوبر الأفريقي والتي أقيمت في الدوحة، وحصد الزمالك اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.