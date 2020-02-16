حكام مباراتي الاحد والاثنين في كأس مصر

اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم وليد عبد الرازق ادارة مباراة اليوم الاحد بين وادى دجلة واف سى مصر ضمن دور الـ16 لمسابقة كاس مصر ويعاونه محمد عبد القادر وحمدى عباس ..ومصطفى القفاص حكما رابعا

كما اسندت اللجنة للحكم محمد سلامة ميدو ادارة مباراة الغد بين طلائع الجيش والمقاصة فى نفس الدور ..ويعاونه احمد الفار واسلام مجدى .. ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا ضمن دور الـ16 لمسابقة كاس مصر ويعاونه محمد عبد القادر وحمدى عباس ..ومصطفى القفاص حكما رابعاكما اسندت اللجنة للحكم محمد سلامة ميدو ادارة مباراة الغد بين طلائع الجيش والمقاصة فى نفس الدور ..ويعاونه احمد الفار واسلام مجدى .. ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا

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