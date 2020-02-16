الليلة.. الإسماعیلى يصطدم بـ الرجاء المغربي في البطولة العربية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي، مساء غد الأحد، على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور نصف نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال "البطولة العربية".
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية .
ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهورمن أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته بعض الشيء خلال مباراة العودة المرتقبة، والمقرر لها 15 مارس المقبل في الدار البيضاء.
في المقابل، يعاني الرجاء من عدة غيابات أبرزها محمود متولي ومحمود بنحليب وعبدالإله الحافيظي وعمر بوطيب، ولكن المدرب جمال سلامي يمنح بقية اللاعبين الثقة، لعبور تلك المرحلة
كان الإسماعيلي تخطى عقبة مواطنه الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بعد الفوز 1-0 خارج ملعبه، ثم التعادل سلبيا في الإياب بين أنصاره.
في المقابل، اجتاز الرجاء فريق مولودية الجزائر بعد فوزه خارج القواعد بنتيجة 2-1 قبل خسارته 0-1 بالدار البيضاء، ليتأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف الاعتباري.
وحفز المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، لاعبي الفريق بصرف مكافآت كبيرة تصل إلى ٥٠ في حالة التأهل للمباراة النهائية.
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