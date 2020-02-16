رضوان جيد حكما لذهاب الزمالك والترجي .. وغربال يدير لقاء الاياب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، المغربي رضوان جيد حكما لمباراة الزمالك والترجي يوم 28 نوفمبر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطالأفريقيا.
بينما يدير لقاء العودة الجزائري مصطفى غربال، حيث يقام يوم 6 مارس المقبل في ملعب رادس.
وكان الزمالك نجح في الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في السوبر الأفريقي اول أمس الجمعة.
سجل للزمالك يوسف اوباما هدفين والمغربي أشرف بن شرقي هدف، بينما أحرز للترجي عبد الرءوف بن غيث من ركلة جزاء.
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