أحمد عيد عبدالملك: الزمالك بطل القرن وليس الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أنه ليس مقتع بحسابات الكاف في حساب نادي القرن، ومنحه للنادي الأهلي.
وقال عيد خلال حواره في برنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد :" أن الأهلي ليس نادي القرن الحقيقي مؤكدا أن الزمالك هو نادي القرن".
وتابع أنه لن ولم يشجع النادي الأهلي في اي مباراة أو اي بطولة يشارك بها، لانه زملكاوي وينتمي لنادي الزمالك.
وأضاف أنه لن يهنئ الأهلي حال تتويجه بأي لقب قاري لأنه منافس الزمالك.
وأتم أنه يشرفه العمل بقناه الزمالك ولكنه لم يتسول لذلك.
وتوج مساء الجمعه فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما في قطر وأنتهت بفوز أصحاب القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق التونسي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري بالإمارات والمقر لها أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.
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