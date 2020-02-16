موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة في البطولة العربية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور نصف نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال "البطولة العربية".

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي:

تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو

ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي

تذاع مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية .

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يسعى الإسماعيلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته بعض الشيء خلال مباراة العودة المرتقبة، والمقرر لها 15 مارس المقبل في الدار البيضاء.

في المقابل، يعاني الرجاء من عدة غيابات أبرزها محمود متولي ومحمود بنحليب وعبدالإله الحافيظي وعمر بوطيب، ولكن المدرب جمال سلامي يمنح بقية اللاعبين الثقة، لعبور تلك المرحلة الصعبة وبلوغ المباراة النهائية.

كان الإسماعيلي تخطى عقبة مواطنه الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بعد الفوز 1-0 خارج ملعبه، ثم التعادل سلبيا في الإياب بين أنصاره.

في المقابل، اجتاز الرجاء فريق مولودية الجزائر بعد فوزه خارج القواعد بنتيجة 2-1 قبل خسارته 0-1 بالدار البيضاء، ليتأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف الاعتباري.