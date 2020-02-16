بالفيديو.. جماهير الزمالك تشعل مطار القاهرة بالهتافات عقب وصوله أرض الوطن

أشعلت جماهير الزمالك مطار القاهرة بالهتافات عقب وصول بعثة النادي لأرض الوطن ، وشهد مطار القاهرة توافد أعداد كبيرة من جماهير الأبيض، من أجل استقبال بعثة الزمالك عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي. أجل استقبال بعثة الزمالك عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي. وكان الزمالك فاز على الترجي التونسي، بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية، ليتوج الزمالك بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه. هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية، ليتوج الزمالك بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه. ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، في بطولة السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات.

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