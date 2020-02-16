بعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول تربعه على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما فاز بصعوبة على مضيفه نوريتش سيتي في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 26 من المسابقة.

الفوز جاء بهدف وحيد سجله الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 78 والذي شارك بديلًا في الشوط الثاني، وبات "الريدز" متربعًا لجدول ترتيب "البريميرليج" بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني والذي سيقابل وست هام يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

وفي مباراة أخرى اليوم فريق بيرنلي فاز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وسجل آشلي ويستوود في الدقيقة الثانية وماتي فيدرا في الدقيقة 60 لبيرنلي أما لأصحاب الأرض فسجل داني أنجز في الدقيقة 18.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات السبت.

ليفربول بـ 76 نقطة

مانشستر سيتي بـ 51 نقطة

ليستر سيتي بـ 50 نقطة

تشيلسي بـ 41 نقطة

شيفيلد يونايتد بـ 39 نقطة

توتنهام بـ 37 نقطة

وولفرهامبتون بـ 36 نقطة

إيفرتون بـ 36 نقطة

مانشستر يونايتد بـ 35 نقطة

بيرنلي بـ 34 نقطة

آرسنال بـ 31 نقطة

نيوكاسل يونايتد بـ 31 نقطة

ساوثهامبتون بـ 31 نقطة

كريستال بالاس بـ 30 نقطة

برايتون بـ 27 نقطة

بورنموث بـ 26 نقطة

أستون فيلا بـ 25 نقطة

وست هام يونايتد بـ 24 نقطة

واتفورد بـ 24 نقطة

نوريتش سيتي بـ 18 نقطة مباريات السبت.

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