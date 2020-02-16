انقسام بين جماهير الأهلي السعودي حول مازن بهلكي

اقترب كريستيان جروس من الإقالة من منصب المدير الفني في نادي الاهلي السعودي وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في المسابقة المحلية والأقرب إلى تولى المهام مازن بهكلي، بحسب ما أكدته مصادر صحفية سعودية.

وتلقى الراقي لخسارة مفاجأة أمام الوحدة بنتيجة 0-2 فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدورى السعودى للمحترفين.

وتباينت الآراء حول تعيين مازن بهكلي ما بين مؤيد ومعارض من جانب جماهير الأهلي على موقع "تويتر"، حيث الإعلامي وليد سعيد "مازن بهكلي ..نسأل الله له التوفيق و النجاح".

أما سفيان محمد فقال "أن تكون غير راضي عن جروس وتعتيره لايلبي طموحك اوكيه مفهومة ومقبولة، لكن ان يكون طموحك المحمدي او بهكلي مع احترامي لهم ، اسمح لي، أنت بلا طمووووح".

وقال عبد الرحمن اليماني، "الاهلي طموحه اكبر من جروس، في الاخر مازن بهكلي يدرب الاهلي في اسيا!".

أما مشجع أخر للأهلي "الكتيبة الأهلاوية إلى الكويت، بقيادة المدرب المؤقت مازن بهكلي، اتمنى التوفيق للكابتن مازن في مهمته أمام الفريق الإيراني وان يحقق لنا 3 نقاط

مهمه في جدول الترتيب الآسيوي".وعلق سامح "المُدرب مازن بهـكلي يستبعد اللاعب سعيد المولد رسمياً من قائمة الفريق المُستعده لـ لقاء الاهلي الاستقلال".

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وقال خالد "الشخص الذي عاصر برانكو وجروس ولم يستطع تغيير شيء مما كانوا يفعلونه ، أهلاً بهكلي".

وقال المضبعي الكناني، "هيا ناقصه من جروس الى بهكلى وباقلب لاتحزن".

فيما قال وليد "مازن بهكلي ، ارى في عينيه دوري ابطال اسيا وكاس الملك والدوري".

أما مشعل العتيبي "يعد المدرب مازن بهكلي سابع مدرب يتولى تدريب الأهلي في موسم و نصف".