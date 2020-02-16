بلال مظهر يواصل التألق ويسجل في ديربي اليونان

واصل بلال مظهر، مهاجم فريق باناثينايكوس، التألق منذ ظهوره الرسمي الأول مع فريق الشباب بالنادي اليوناني العملاق ونجح في تسجيل هدف بعد مشاركته اليوم، السبت، أمام أولمبياكوس في ديربي الكرة اليونانية العريق.

شارك بلال مظهر في شوط المباراة الثاني

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم باناثينايكوس بنتيجة 5-1، لينجح في تسجيل الهدف السادس ويواصل التألق مع فريقه الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من المقاولون العرب.

وكتب بلال مظهر انطلاقة قوية مع باناثينايكوس ونال إشادة الإعلام اليوناني الذي وصفه بالفرعون وتحدث عن قدراته الفنية وعشقه لتسجيل الأهداف التي افتتحها في الظهور الأول قبل أسبوعين عندما سجل في شباك أتروميتوس وقاد فريقه للفوز.

ويعتبر بلال مظهر أول لاعب مصري ينضم رسميا لصفوف باناثينايكوس عملاق العاصمة اليونانية آثينا صاحب السجل الحافل بالبطولات.