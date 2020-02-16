بطل أوروبا ووصيف العالم ضمن اربعة منتخبات يخوضون دورة ودية بقطر

أعلنت “الخطوط الجوية القطرية” تنظيم دورة رباعية تضم أربعة منتخبات هي البرتغال بطلة أوروبا 2016 في فرنسا، وكرواتيا وصيفة مونديال 2018 في روسيا، بالإضافة إلى بلجيكا ثالثة النسخة نفسها، وسويسرا.

وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بشكل رسمي أن منتخب بلاده سيشارك في هذه الدورة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة حيث سيواجه منتخب البرتغال في 27 مارس المقبل وسويسرا في يوم 30 من الشهر ذاته، استعدادا لمسابقة كأس أمم أوروبا 2020 الصيف المقبل.

وعلق روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قائلا “مباراتان بطعم المونديال الذي سيقام بعد عامين” في اشارة الى استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وتلعب بلجيكا في كأس أمم أوروبا (اليورو) ضمن المجموعة الثانية، التي تضم “روسيا وفنلندا والدنمارك“، وتستهل مشوارها بمواجهة “روسيا” في 13 يونيو المقبل.

Advertisements

اما منتخب سويسرا سيواجه منتخب “ويلز” ضمن المجموعة الأولى التي تضم ايضا “ايطاليا وتركيا“.

بينما يبدأ منتخب البرتغال بطل أوروبا حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المنتخب الصاعد من الدور الفاصل ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم “فرنسا” بطل العالم، بالإضافة إلى منتخب “ألمانيا“.

واخيرًا منتخب كرواتيا وصيف العالم واخر المنتخبات المشاركة في هذه الدورة، سوف تبدأ مشوارها في اليورو بمواجهة “إنجلترا” ضمن المجموعة الرابعة التي تضم “منتخب التشيك” ومنتخب من الدور الفاصل.