رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء اليوم 16-2-2020 بالبطولة العربية والقنوات الناقلة لها

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يتأهب فريق الإسماعيلي لإستقبال شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأحد 16 فبراير، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس" والمقررة على ملعب الإسماعيلية.

ويسعى الإسماعيلي لنسيان نتائجه السلبية في الدوري المصري، والتي كان آخرها السقوط على أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك.

في المقابل لايبدو الرجاء البيضاوي أفضل حالاً من الإسماعيلي على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس، بفارق 8 نقاط خلف الوداد المتصدر.

كيف وصل الإسماعيلي والرجاء لنصف انهائي Advertisements تأهل فريق الرجاء لهذا الدور بعد أن أطاح بفريق مولودية الجزائر، بالتعادل بنتيجة 2-2 بمجموع المباراتين، مستفيداً من الأهداف المسجلة خارج الأرض.

بينما تأهل الإسماعيلي على حساب الإتحاد السكندري بمجموع اللقائين بهدف دون رد، بالفوز بملعب الأسكندرية بهدف، والتعادل سلبياً بملعب الإسماعيلية.

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء تنطلق المباراة عند تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثامنة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر، الرابعة بتوقيت جرينتش.