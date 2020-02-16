رياضة | وزير الرياضة ورئيس الزمالك في استقبال أبطال إفريقيا بمطار القاهرة

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف واحد في السوبر الافريقي.

وقد أعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال ٩٠ دقيقة، وإستطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي ، والمرشح رقم ١ في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.

كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كروياً على المستوى القاري.

واختتم صبحي تصريحاته بأن الوزارة تساند وتدعم كل الأندية المصرية، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات سواء قاريا او عالميا في مختلف الألعاب.