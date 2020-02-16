رياضة | محمد عمارة: إدارة الأهلي منعتني من الظهور على قناة النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: إدارة الأهلي منعتني من الظهور على قناة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عمارة الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر والناجي الأهلي عن سبب عدم تواجده فى قناة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال عمارة ان إدارة النادي الأهلي اتخذت قرار بمنعه من الظهور في قناة النادي الأهلي أو الدخول في مداخلة تليفونية.

وأضاف عمارة في تصريحات لبرنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، والذي يذاع على قناة النهار: "إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنعى من الظهور علي قناة النادى".

وتابع: "عيني بتدمع لما بسمع أغنية اعتزال محمود الخطيب" وأختتم حديثه، قائلاً : "لا احتاج العمل في الأهلي .. وشهادتي في الخطيب للتاريخ".