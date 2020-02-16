رياضة | محمد عمارة: جوزيه ذبحني بمساندة لجنة الكرة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: جوزيه ذبحني بمساندة لجنة الكرة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي سابقاؤ تسبب في تدمير مستقبله مع الأهلي في ذلك الوقت.

وتابع عمارة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "اعترضت علي مانويل جوزيه بسبب تجميدي علي مقاعد البدلاء، ولم يقف أحد من الأهلى بجوارى فى أزمتي مع مانويل جوزيه".

وأتم: "لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي أيدت قرار جوزيه فى رحيلي عن الأهلي ولكن جوزيه حقق نجاحات كبيرة في الأهلي لكنه مدرب محظوظ"