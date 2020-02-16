رياضة | شبان قنا المتحفز يواجه ديروط الباحث عن البقاء بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا المتحفز يواجه ديروط الباحث عن البقاء بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق نادي شبان قنا، الحصان الأسود للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، في الثانية والنصف من عصر غدا الأحد، نظيره فريق نادي ديروط، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يدخل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، مباراته امام ديروط، متحفزا لتحقيق الفوز ومواصلة التواجد بمنطقة المنافسة على صدارة المجموعة.

يحتل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد26 نقطة.

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على الجانب الآخر، يدخل فريق نادي ديروط، بقيادة ياسر عبد العليم، المدير الفني للفريق، وهو في المركز الأخير، برصيد 8 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز، وتصحيح وضعه بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يذكر ان مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة

1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- الألومنيوم 29 نقطة

3- بنى سويف 28 نقطة

4- شبان قنا 26 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 18 نقطة

8- المنيا 16 نقطة

9- سوهاج 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 4 نقاط