رياضة | القائد الحالم بالدوري الإنجليزي.. هندرسون يقدم أفضل مستوياته مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القائد الحالم بالدوري الإنجليزي.. هندرسون يقدم أفضل مستوياته مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الدولي الإنجليزي وقائد ليفربول جوردان هندرسون موسم مميز مع فريقه خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج والذى يقترب فيه الريدز من التتويج باللقب بعد غياب سنوات عن اللقب.

ويحلم قائد ليفربول بالتتويج باللقب بعدما غاب عن الريدز لسنوات، وظل يحاول أن يفوز باللقب منذ المجئ لقلعة أنفيلد عام 2011 قادمًا من فريق ساندرلاند.

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ماذا قدم جوردان هندرسون هذا الموسم مع ليفربول

شارك لاعب الوسط الإنجليزي صاحب ال 29 عام فى 32 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف كانوا جميعًا ببطولة الدوري الإنجليزى هذا الموسم.

وشارك هندرسون مع ليفربول منذ إنتقاله عام 2011 في 356 مباراة سجل خلالهم 28 هدف وصنع 49 هدف.

ويمثل جوردان منتخب إنجلترا منذ عام 2010 شارك خلالهم فى 55 مباراة دولية.