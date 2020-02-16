رياضة | إنجاز تاريخي يدق باب ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجاز تاريخي يدق باب ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول الفوز الـ17 على التوالي وتغلب على مضيفه نوريتش سيتي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل ليفربول فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وبسجل خالي من الهزائم.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد نوريتش عند 18 نقطة في المركز العشرين الأخير.