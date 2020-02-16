رياضة | مدرب الترجي يتوعد الزمالك بالثأر في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي يتوعد الزمالك بالثأر في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجي التونسي عن خسارة فريقه أمام نادي الزمالك لقب السوبر الإفريقي اول امس بثلاث أهداف مقابل هدف.

وقال المدير الفنى للترجي التونسي ان لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خلال لقاء السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

Advertisements

وأضاف الشعباني في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار، ان لاعبيه حاولوا العودة للمباراة إلا أن الوضع كان صعبا.

وتابع : نجهز ونستعد بقوة خلال الفترة الجارية من أجل الثأر من نادي الزمالك خلال لقائي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن الزمالك سيواجه الترجي نهاية الشهر الجاري ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.