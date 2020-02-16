رياضة | الزمالك يقرر الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقرر الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد التتويج بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الإفراج عن مستحقات اللاعبين عقب التتويج امس بلقب السوبر الإفريقي.

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق الترجي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدف، ليتوُج الفريق بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه

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وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرر الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وأضاف عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" والذي يذاع على قناة "النهار"، أن المجلس قرر ذلك بعد المجهود والمتسوي الجيد اللي قدمه الفريق في مواجهة الترجي وكذلك من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل.

ويواجه نادى الزمالك نظيره النادي الأهلي يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.