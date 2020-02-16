رياضة | صالح جمعة يرفض الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يرفض الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي الرحيل خلال الفترة الحالية عن صفوف القلعة الحمراء، للدوري الفنلندى، بعدما طُرح على اللاعب فكرة الرحيل لأحد الدوريات الأوروبية التى يكون فيها القيد مفتوح خلال الفترة الجارية بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض الرحيل إلى الدوري الفنلندي.

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وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن صالح جمعة رفض الرحيل إلى الدوري الفنلندي بسبب عدم مناسبة العروض المالية من الناحية المادية.

وأضاف :" اللاعب تلقى 3 عروض من الدوري الفنلندي، رفض جميعها بسبب المقابل المادي، حيث جاء أفضلهم حصول اللاعب على 10 آلاف دولار فقط شهريًا".