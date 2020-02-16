رياضة | تفاصيل تمديد تعاقد الأهلي مع محمد هاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تمديد تعاقد الأهلي مع محمد هاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولى النادي الأهلي بتمديد تعاقد ظهير الفريق محمد هاني، خلال الأيام الماضية، لإحتياج القلعة الحمراء لخدمات اللاعب الذى يشارك بشكل أساسي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيام مسئولي النادي الأهلي، بتمديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعديل راتبه.

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ووضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عقد محمد هاني يمتد 3 سنوات إلا أن النادي قام بتمديده موسمين إضافيين بالإضافة إلى قيام مسئولي النادي بتعديل عقد اللاعب من حيث القيمة المالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الزمالك على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.