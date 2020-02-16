رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم السبت 15 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم السبت 15 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 15 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحديد ملعب مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا حفيظ دراجي يفسر سبب الهجوم عليه مرتضى منصور يكشف صدمة قوية بشأن مباراة السوبر الإفريقي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يكشف تهديد ضابط قطري له

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن رئيس الاتحاد الدولي حذر من سحب ملف كأس العالم من قطر إذا تعرض نادي الزمالك لمضايقات قبل مباراة الزمالك والترجي بكأس السوبر الإفريقي في الدوحة، معقبًا: "أنا كنت عايز أعطي لـ تميم بن حمد درس ومفيش حاجه اسمها السياسة بعيدة عن الرياضة".

وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن ضابط قطري هدد بوضع سم في أكل لاعبي الزمالك أثناء تواجدهم في القاهرة، مضيفًا: "أنا بقه بقوله أنه عندكم في الدوحة ومش هيحصل حاجة؛ لأن كل لاعب عندي في ضابط حميه بعد ربنا".

كهربا يطلب المشاركة في مباراة الزمالك في السوبر المصري

فجر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي عقد جلسة اليوم السبت مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قبل موقعة الزمالك بالسوبر المصري.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

حفيظ دراجي يكشف سبب هجوم جماهير الزمالك عليه

فسر حفيظ دراجي المعلق الجزائري سبب هجوم جماهير الزمالك عليه بعد أحداث مباراة الترجي التونسي بالأمس في السوبر الافريقي والتي قام بالتعليق عليها.

وقال دراجي في تصريحات خاصة "كل تلك الانتقادات لان جمهور الزمالك يعتبرني محب للنادي الأهلي".

وأضاف "زيارتي للنادي الأهلي من قبل كانت السبب وراء ذلك".

ميدو يتحدى مرتضى منصور بسبب أحمد عيد

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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، على نقد مرتضى منصور لأحمد عيد عبدالملك، نجم الأبيض السابق، حول تصريحاته التي أثارت الجدل مؤخرا.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر"، إن الشعب التونسي يسبق المصري في تشجيع المنافسين لفرق بلادهم، والدليل على ذلك أن نادي الإفريقي والصفاقسي يلعنون فرحتهم حاليا بهزيمة الترجي من الزمالك.

وأضاف أن هناك لن يعتبرهم أحد غير وطنيين، قائلاً: "ليس عيبا أو حراما ولن تصبح جاسوسا..لما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر".

أخبار نادي الزمالك اليوم

الجبلاية تحسم ملعب مباراة الزمالك والترجي

حسم مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي ملعب مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وطلب الزمالك خوض اللقاء على ملعب القاهرة لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجبلاية لأسباب أمنية ليتم نقل المواجهة إلى ستاد السلام.

فرمان ناري من الزمالك ضد عبد الله جمعة

رفض مسئولو نادي الزمالك تصرف عبدالله جمعة لاعب الفريق بعدما احتفل عقب مباراة الترجي التونسي بـ"اضرب يا بدري" عبر حسابه على الانستجرام.

وطلب مسئولو الزمالك اللاعب بعدم تكرار الواقعة، ورفضوا الأمر تمامًا بسبب رغبتهم في الحفاظ على تركيز الفريق وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمر بعيد عن المستطيل الأخضر.

رباعي الزمالك في حسابات البدري في معسكر مارس

ودخل رباعي نادي الزمالك محمد ابو جبل حارس المرمي ويوسف أوباما لاعب الوسط ومصطفي محمد مهاجم الفريق بجانب أحمد سيد زيزو لاعب الوسط أيضًا والذى إنضم المعسكر الماضي تحت قيادة البدري، حسابات الفراعنة للمعسكر القادم والمقرر إنطلاقه مارس المقبل.

ودخل أبوجبل حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ليكون بديلًا لمحمد عواد الذى إبتعد عن المشاركة مع الزمالك منذ تولى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.