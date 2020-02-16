رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 15 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 15 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 15 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي انتصار البارسا على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 15 - 2 - 2020 :-

- برشلونة يعلن حجم إصابة نجمه أمام خيتافي

أعلن مسئولو نادي برشلونة الإسباني، حجم إصابة نجم الفريق خلال مباراة خيتافي اليوم، وأصدر الفريق الكاتالوني بيانًا طبيًا رسميًا منذ قليل للكشف عن تشخيص إصابة ظهيره الأيسر جوردي ألبا، وقال برشلونة في بيانه الرسمي عبر حسابه على تويتر: ‘‘جوردي ألبا يعاني من إصابة في العضلة الضامة في ساقه اليمنى، وستحدد الاختبارات الإضافية المدى الدقيق للإصابة‘‘.

- أول تعليق من كيكي سيتين بعد الفوز على خيتافي

علق المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على فوز فريقه على حساب فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏نعمل كثيراً ونحاول ان نطبق الأشياء المفيدة ونحاول تصحيح بعض الأشياء، وبشكل عام نحن راضون عن النتائج، وصحيح اننا نريد حسم اللقاء مبكراً وبشكل افضل لكن ايضاً هُنالك خصوم يلعبوا بشكل صعب".

- بعد عبور خيتافي.. تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

يستضيف برشلونة، نظيره إيبار على ملعب كامب نو يوم السبت 22 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، وتُقام مباراة برشلونة ضد إيبار، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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- جريزمان يكشف مفاجأة بشأن علاقته مع ميسي

كشف اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة مفاجأة بشأن علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق بعد مباراة البارسا مع خيتافي في الليجا، وأشار : "‏مع ميسي كل واحد يعرف تحرك الاخر ونعن سعيدين سوياً"، وذلك ما قد ينفي التقارير الإسبانية التي أشارت أن العلاقة بين الثنائي متوترة للغاية.

- راكيتيتش يتمنى اللعب بجوار رونالدو ويتغنى بميسي

تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني، عن إمنياته باللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":" نعم بالتأكيد أتمنى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ"، وتابع:" من المدهش والمميز أن ألعب بحوار ليونيل ميسي، بالتأكيد هو واحد من أفضل اللاعبين خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والأفضل في التاريخ".

- نجم برشلونة يرغب في عودة نيمار

أعرب إيفان راكيتيتش نجم برشلونة عن رغبته في عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة مؤكدًا أنه يتمنى أن مجاورة نجم باريس سان جيرمان مجددًا، وقال راكيتيتش في تصريحات لصحيفة Bleacher Report نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:"نيمار؟ أرغب في أن يكون بفريقي، يجب أن يقرر ما هو الأفضل بالنسبة له لأنه صديق لي وأريد أن أراه سعيدًا وآمنًا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

- حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هدف برشلونة

نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن برنامج الشيرنجيتو الإسباني أنه لا صحة لقيام ريال مدريد بأي تحرك للتعاقد مع لاوتارو وأن برشلونة هو المنافس الأقوى لضم النجم الأرجنتيني، وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني يعتبر هدفًا واضحًا لبرشلونة منذ الصيف الماضي لا سيما أن مواطنه ليونيل ميسي هو من طلب قدومه إلى كامب نو من أجل خلافة لويس سواريز.