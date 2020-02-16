رياضة | مدرب صن داونز يكشف تفاصيل إصابة "أونيانجو" وموقفه من موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب صن داونز يكشف تفاصيل إصابة "أونيانجو" وموقفه من موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، تفاصيل إصابة الأوغندي دينيس أونيانجو، حارس مرمى الفريق .

وتعرض أونيانجو لإصابة في مباراة فريقه اليوم ضد شيبا يونايتد بالدوري الجنوب إفريقي، تحديدا في الدقيقة 74 حيث عانى من آلام في العضلة الخلفية، ونجح صن داونز في الفوز على شيبا يونايتد بنتيجة 3-0.

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وقال موسيماني في تصريحات تم نقلها عبر موقع «kick off» الجنوب إفريقي:"إصابة أونيانجو ليست خطيرة كما يتوقع البعض ولكننا فضلنا إراحته لأن لدينا العديد من المباريات الصعبة".

وأكمل مدرب صن داونز:" يمكن أن يغيب أونيانجو في مباراة جامعة فال للتكنولوجيا يوم السبت في بطولة الكأس، لنمنحه بعض من الراحة، وولكن مباراة الأربعاء أمام بلومفونتين سلتيك في الدوري مهمة للغاية، وإذا كان في حالة جيدة فإنه سيشارك بالتأكيد لأننا نحتاج إليه".

ويلتقي الأهلي مع فريق صن داونز يوم 29 من الشهر الجاري في القاهرة ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس المقبل.