رياضة | اتحاد جدة يفوز على أولمبيك أسفي المغربي ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يفوز على أولمبيك أسفي المغربي ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق اتحاد جدة السعودي إلى قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية ، وذلك عقب فوزه على مضيفه أولمبيك أسفي المغربي 1/ صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور قبل النهائي، عقب تفوقه في مجموع المباراتين 2 / 1 على الفريق المغربي، حيث تعادل الفريقين 1 / 1 في مدينة جدة السعودية في مباراة الذهاب.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وسيواجه اتحاد جدة مواطنه فريق الشباب في الدور قبل النهائي، وهو الذي تأهل إلى الدور ذاته عقب فوزه على الشرطة العراقي 7 / صفر بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وجاء التهديد الأول في المباراة من جانب فريق أولمبيك أسفي في الدقيقة السادسة، حينما تلقى المدافع محمد واتارا كرة عرضية أمام مرمى فواز القرني حارس اتحاد جدة ، حيث نجح الأخير في ابعاد الخطر عن مرماه مباشرة.

وفي الدقيقة 18 سدد رومارينو لاعب فريق اتحاد جدة، كرة أرضية من الجهة اليسرى لمرمى أولمبيك أسفي، إلا أن الكرة لم تشكل أي تهديد على الحارس ماجيد مختار.

وبمرور الوقت سيطر الأداء المتسرع من جانب الفريقين على أحداث المباراة، حيث تأثر الفريقين بالحماس الجماهيري الكبير في المدرجات بملعب المسيرة الخضراء.

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ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل اتحاد جدة بمحاولات عديدة من أجل تسجيل هدف التقدم، مستغلا هجوم الفريق المغربي بكامل صفوفه على منطقة جزاء الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 49 سجل اتحاد جدة الهدف الأول عن طريق البرازيلي رومارينيو، حيث توغل سعود عبد الحميد من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية، ليضعها رومارينيو بطريقة فنية رائعة في شباك مختار.

وأضاع ليوناردو خيل لاعب اتحاد جدة فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما انفرد بمرمى مختار لكنه سدد الكرة بتسرع لتخرج بعيدا عن شباك الفريق المغربي.

وسدد اللاعب ذاته كرة قوية من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 73، لكن ماجيد مختار نجح في الإمساك بالكرة بيده.

وفي الدقائق الأخيرة، شن أولمبيك أسفي هجمات عديدة بهدف تسجيل هدف التعادل والذهاب بالمباراة إلى الوقت الإضافي، لكن استبسال دفاع اتحاد جدة منع ذلك حتى في أصعب اللحظات في الدقائق الأخيرة بالمباراة.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، معلنا فوز اتحاد جدة 1 / صفر، وتأهله إلى الدور قبل النهائي من المسابقة.