رياضة | أول تعليق من مدرب ليفربول بعد الفوز الصعب على نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب ليفربول بعد الفوز الصعب على نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب فوز فريقه الصعب على نوريتش سيتي بملعبه بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"مباراة غريبة لكن لايعجبني ان يقال بأنه نجد دوماً طريقة للفوز لأن هذا فعلا ما نفعله دوما".

وأضاف :"الفوز كان بفضل شخصية لاعبي، نعم لم نلعب بشكل رائع ولا اعتقد أن ذلك كان ممكناً بسبب الرياح لكن قمنا بما توجب علينا القيام به".

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وتابع :"بين الشوطين أخبرنا اللاعبين ما كنا نقوم به بشكل خاطىء مثل التمريرات الضائعة والتمركز وعدم التقدم، لم يشكلوا علينا خطرًا حقيقيا لكن ما زالوا خطيرين علينا".

وأشار :"تصدي اليسون بيكر مذهل لكن هجمة نورويتش كانت من حالة تسلل وأنا متأكد من ذلك 100%".

وزاد :"لقد حصلنا على ٤ فرص تقريبًا لو تتذكرون ذلك بمواجهتنا أمام تشيلسي بكأس السوبر وجميعها كانت تسلل!".

وحقق ليفربول الفوز مساء اليوم على مضيفه نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله ساديو ماني ليواصل الاقتراب من التتويج بلقب البريميرليج.