الامارات | باصليب يودّع «جولة دبي» للكاراتيه من الدور الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن باصليب يودّع «جولة دبي» للكاراتيه من الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع لاعب المنتخب الوطني، أحمد باصليب، منافسات فردي «الكوميتيه» تحت وزن 67 كيلوغراماً، ضمن «جولة دبي» للدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ» من الدور الثاني، بعد أن فاز في أولى مبارياته على لاعب الصين تايبيه، شين يو، بنتيجة 2-صفر، قبل أن يخسر مواجهته الثانية بالبطولة على يد البلجيكي، يونسيس مار حاج، بواقع 1-4.

وجاءت مشاركة باصليب الوحيدة على صعيد لاعبي الدولة ضمن منافسات «الكوميتيه»، التي لم تخلُ من المفاجآت، بعد أن ودع من الدور ذاته المصنف الأول عالمياً، المصري علي الصاوي، بالخسارة أمام الإيراني أمير مهدي 3-4.

على جانب آخر، يواجه فريق الشارقة المكون من اللاعبين، مروان المازمي، وخليفة العبار، وديان بايتش، في الثانية من ظهر اليوم، المنتخب الروسي، في مواجهة سيتحدد من خلالها هوية الفريق المتوج ببرونزية منافسات فرق «الكاتا»، وذلك بعد أن اكتفى الفريقان في اليوم الافتتاحي بالحلول في المركز الثاني كل في مجموعته، بمعدل نقاط بلغ للشارقة 22.68 نقطة، وضعته خلف المنتخب الإسباني الذي حسم الصدارة بمعدل 24.53 نقطة، ويواجه اليوم في النهائي نظيره الكويتي، الذي حسم بدوره صدارة مجموعته بمعدل 23.8 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المنتخب الروسي الوصيف.

Advertisements

الرزوقي يقلد «صحة دبي» الميدالية الذهبية

قلد رئيس اللجنة المنظمة العليا لـ«جولة دبي» للدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ» رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، أمس، مدير إدارة حماية الصحة العامة في مؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتورة بدرية الحرمي، الميدالية الذهبية للجولة، تقديراً لجهود المؤسسة المتعلقة بفرض رقابة صحية صارمة لمواجهة أي ظهور محتمل لـ فيروس «كورونا»، في جولة ينافس على ألقاب مسابقاتها، في فردي وفرق «الكاتا» و«الكوميتيه»، 600 من نخبة نجوم اللعبة على العالم، من ضمنهم رياضيون قدموا من الصين.

وقال الرزوقي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاحتفاء بمؤسسة دبي للرعاية الصحية، يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة، المتعلقة بالاعتماد على الإجراءات الحكومية ذاتها المتبعة في الدولة، والمطبقة على المطارات، على صعيد المسافرين والمواطنين القادمين من العاصمة الصينية بكين، بالإخضاع للكشف الحراري، وإجراء فحوص عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار، بهدف الكشف عن أي حالة يشتبه في أنها مصابة بـفيروس «كورونا» المستجد، وصولاً إلى المتابعة الدقيقة للمؤسسة لجميع رياضيي الجولة».