الامارات | لجنة انتخابات رابطة المحترفين تفحص أوراق المترشحين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات رابطة المحترفين تفحص أوراق المترشحين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد لجنة انتخابات رابطة المحترفين اجتماعاً اليوم في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي، لفحص أوراق المترشحين لانتخابات الرابطة التي ستجرى في التاسع من مارس المقبل.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانتخابات بشكل رسمي عقب الاجتماع فوز عبدالله ناصر الجنيبي برئاسة رابطة المحترفين بالتزكية، بعد غلق باب الترشح يوم الأربعاء الماضي دون أن يتقدم أحد لمنافسته، وهو الامر ذاته الذي سينطبق على منصب نائب الرئيس، والذي لم يتقدم إليه سوى جمال المري ممثلاً عن شباب الأهلي.

من جانبها أكدت نائب رئيس لجنة الانتخابات في رابطة المحترفين، شيخة علي الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، أن لجنة الانتخابات ستطلع في اجتماعها على أوراق المترشحين كافة، ومطابقتها مع اللوائح والنظم.

وكان خمسة مترشحين فقط تقدموا بأوراقهم على منصب العضوية هم: محمد عبيد اليماحي (اتحاد كلباء) وناصر الظفري (عجمان) وحسن طالب (الوصل) وطارق علي الشبيبي (الجزيرة) وسعيد عبيد الكعبي (العين)، تمهيداً لاختيار ثلاثة من بينهم في الانتخابات. من ناحية أخرى أعلنت رابطة المحترفين أنها بدأت التجارب الخاصة بالبث بدقّة «4k» للمباراة المؤجلة من الأسبوع 14 في دوري الخليج العربي، التي جمعت فريقي اتحاد كلباء والعين، أول من أمس، وانتهت بفوز العين 4-1.

وقالت الرابطة في بيان صحافي لها أمس إنها عملت على تجربة أولى مباريات مسابقاتها بدقة الـ4K، بهدف رفع جودة الصورة النهائية للمباريات التي سيستمتع بها مشاهدو دوري الخليج العربي لكرة القدم.

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وأضاف البيان: «هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها العمل بهذه التقنية والدقة العالية للصورة خلال مباريات كرة القدم في أي من المسابقات الرياضية المحلية».

وأشار البيان: «تعتبر دقة الـ4K امتداداً وتطوراً لأعلى كثافة يتم استخدامها حالياً في تقنيات العرض المعروفة بـ FULL HD، والمستخدمة في بعض مسابقات كرة القدم الكبرى مثل: كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا».

وأكمل البيان: «هذه التجربة تعد بداية عصر جديد للمسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين، ما يتيح لها فرصة بدء التطبيق والعمل في العديد من التقنيات الأخرى الحديثة، تضاف إلى سلسلة المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن والتي تعمل على تحسين الصورة النهائية التي تصل للمشاهد».

اعتماد قائمة انتخابات اتحاد الكرة اليوم

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم اجتماعاً اليوم بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، لفحص أوراق ومستندات 14 مرشحاً تقدموا للترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، تمهيداً لاعتمادها، علماً أنه سيتم اليوم أيضاً فتح باب الطعون الذي يستمر حتى 20 الجاري، فيما حددت اللجنة 27 الجاري آخر موعد لتقديم قائمة المرشحين من قبل رئيس الاتحاد، فيما ستجرى الانتخابات 12 مارس المقبل.

يذكر أن أمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري كان قد أعلن من قبل أن الأمانة العامة تلقت طلبات ترشيح 14 مرشحاً في أظرف مغلقة، وستقوم لجنة الانتخابات بدورها بفتحها وفحصها. منصور السندي ■دبي