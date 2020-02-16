الامارات | قرعة «تنس دبي» تضع التونسية أنس في مهمة صعبة أمام الأميركية إليسون

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «تنس دبي» تضع التونسية أنس في مهمة صعبة أمام الأميركية إليسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت قرعة النسخة 20 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات المحترفات، التي أقيمت أمس، في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، عن مهمة صعبة في الدور الأول لممثلة العرب الوحيدة في البطولة، التونسية أنس جابر «المصنفة 45 على العالم» القادمة من أفضل إنجازٍ للاعبة عربية ببلوغها الشهر الماضي ربع نهائي بطولة كبرى في منافسات أستراليا المفتوحة، بعد أن وضعتها

في مواجهة المصنفة 28 الأميركية إليسون ريسك.

كما أفرزت قرعة البطولة المقامة على ملاعب «سوق دبي الحرة» حتى 22 فبراير الجاري، عن لقاءات سهلة على الورق للمصنفات العالميات في الدور المقبل، إلا أن ذلك قد يتغير بوصول البطولة إلى الدور ربع النهائي، إذ وفقاً للقرعة من المتوقع أن تشهد المجموعة الأولى استهلال المصنفة الثانية على العالم وبطلة دبي لنسخة 2015 الرومانية سيمونا هاليب أولى مبارياتها في الدور الثاني بلقاء قد يضعها أمام التونسية أنس جابر أو الأميركية إليسون، على أن يتبع بلقاء محتمل مع المصنفة السابعة في البطولة و13 على العالم البلاروسية أريا سابالينكا شريطة تجاوز الأخيرة لعقبة المصنفة 27 عالمياً الصينية كوانغ وانغ صاحبة الخبرة الطويلة على ملاعب «تنس دبي».

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ولن تكون مهمة اللاعبات سهلة في القسم الثاني من المجموعة الأولى، والتي تترأسها بطلة نسختي 2017 و2018 والمصنفة رابعة على العالم الأوكرانية إيلينا سيفتولينا، التي ستواجه في الدور الأول المصنفة 15 على العالم الإسبانية غاربيني موغروز الساعية إلى العودة إلى قائمة الـ10 الأوائل.

وفي المجموعة الثانية، تبدو مهمة بطلة دبي 2019 والمصنفة خامسة عالمياً الحسناء السويسرية بليندا بنتشيش أكثر سهولة، للذهاب أبعد من الدور ربع النهائي، خصوصاً أنها لن تواجه خلال الأدوار الأولى أياً من اللاعبات المصنفات الـ20 الأوليات باستثناء مواجهة محتملة مع المصنفة 15 عالمياً الكرواتية بيتر مارتيش في الربع نهائي.

وبصورة مغايرة تبدو حظوظ بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة السابعة على العالم الأميركية صوفيا كين صعبة لبلوغ الأدوار النهائية، إذ من المرجح أن تصطدم في الدور ربع النهائي بالمصنفة الثالث على العالم التشيكية كارولينا بيلسكوفا.

حضر مراسم القرعة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات تنس دبي صلاح تهلك، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الرابطة الدولية لمحترفات التنس ستيف سايمون، وممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات دونا كيلسو، وأمين السر العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، ونجمات التنس العالمي، اللاعبات، التشيكية كارولينا بيلسكوفا، والتونسية أنس جابر، والأستونية أنتي كونتافيت المصنفة 22 عالمياً.