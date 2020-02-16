الامارات | زيدان: الإمارات اتخذت الخطوة الأفضل في إعداد الناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: الإمارات اتخذت الخطوة الأفضل في إعداد الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب بني ياس ومنتخب مصر السابق، محمد زيدان، أن الكرة الإماراتية تسير بخطوات ثابتة نحو تجهيز جيل مميز من اللاعبين الناشئين، من خلال تنظيم مجلس دبي الرياضي بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، لافتاً إلى أنها تعد الخطوة الأفضل لإعداد اللاعبين الناشئين من أجل المستقبل.

وقال زيدان في تصريحات صحافية، أمس، على هامش اليوم الختامي للبطولة، إن «هذه البطولة تعد كبيرة جداً من خلال أسماء الأندية التي تشارك بها، وأرى أن ذلك الأمر ليس بجديد على دولة الإمارات، إذ إنها دوماً تعد من الأوائل في هذا المجال والأفضل في كل شيء من ناحية التنظيم، ولا شك أنها مبادرة جميلة للاستثمار في الناشئين». وأضاف: «تكمن أهمية تنظيم بطولة بهذا الحجم في مساعدة الأطفال على عيش هذه الأجواء مبكراً بما يساعدهم على التطور، والتعود على اللعب أمام مستويات عالية، بينما نحن كلاعبين عندما كنا في هذا العمر نفسه لم تكن هذه الفرصة متاحة لنا، وكانت الجهود فردية لتطوير أنفسنا». وتابع: «أن يكون تنظيم بهذا الشكل الرائع، وأن نشاهد أندية تعد الأفضل على مستوى العالم بالنسبة إلى قطاعات الناشئين، مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وسيلتافيغو، فإن اللعب أمام هذه الأندية سيمنح اللاعبين فرصة رائعة لا تتكرر كثيراً».

وأشاد بأداء ناشئي نادي الوحدة، وقال: «الوحدة لعب أمام برشلونة وتعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وهو أمر رائع، يمنح لاعبي الوحدة الثقة بأنفسهم، إذ عندما يؤدي الفريق بروح قتالية، وأمام فريق كبير مثل برشلونة، يعد ذلك أمراً مشرفاً جداً، لذلك من المهم تطوير أداء اللاعبين صغار السن، وبالنسبة لي أعمل في قطاع الناشئين في مصر لتحضير منتخب تحت 13 سنة بمشروع اسمه 2020-2030، لصناعة جيل جديد، لأن تطوير كرة القدم في أي دولة يجب أن يبدأ من قطاعات الناشئين».

ورداً على سؤال حول ترشيحاته للفريق الذي سيحقق لقب كأس السوبر المصري الذي يجمع بطل الدوري الأهلي وبطل الكأس الزمالك الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد، قال: «ستكون مباراة قوية جداً وليست سهلة ومن الصعب التكهن بهوية الفائز بها، إذ إن الزمالك سيخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز أول من أمس على الترجي التونسي وتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بينما الأهلي فريق قوي ويقدم أيضاً عروضاً قوية ويتصدر الدوري المحلي، وبشكل عام نتمنى أن تليق المباراة بالكرة المصرية، خصوصاً أنها ستقام في أبوظبي، ومن المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجالية المصرية وعشاق الناديين بشكل عام، وفي النهاية الفريق الأفضل والأكثر تركيزاً سيتمكن من تحقيق الفوز».