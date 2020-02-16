الامارات | بالغرافيك.. 12 من أبرز المصنفات في العالم يتنافسن على لقب النسخة الـ 20 لـ «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالغرافيك.. 12 من أبرز المصنفات في العالم يتنافسن على لقب النسخة الـ 20 لـ «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، النسخة الـ20 لبطولة سوق دبي الحرة الدولية لتنس السيدات، من خلال الدور التمهيدي، بعد إجراء القرعة بحضور أبرز نجمات التنس في العالم. وتشهد البطولة مشاركة ست من أوليات المصنفات في العالم، و12 من أصل قائمة الـ20 الأولى، بجانب نجمات متألقات في الفترة الأخيرة، على غرار التونسية أنس جابر. وتتميز البطولة كذلك بمشاركة بطلة دبي في 2017 و2018، والمصنفة الرابعة، الأوكرانية إلينا سفيتولينا من خلال بطاقة دعوة. وتسعى سفيتولينا إلى استعادة لقبها الذي خسرته في نهائي 2019، لمصلحة المصنفة الخامسة عالمياً حاملة اللقب، السويسرية بليندا بنتشيش، حيث أخفقت سفيتولينا في الاحتفاظ بلقبها للعام الثالث على التوالي، في إنجازٍ لم يسبق أن تحقق في بطولة السيدات. وتطمح كذلك المصنفة الثانية عالمياً، الرومانية سيمونا هاليب، إلى العودة لألقاب «تنس دبي»، بعد أن حققت لقبها الوحيد في نسخة 2015، إلا أن المهمة تبدو صعبة في ظل وجود قوي لمجموعة من اللاعبات المميزات، على غرار المصنفة السابعة عالمياً، الأميركية صوفيا كين، المتوّجة، الشهر الماضي، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الغراند سلام»، الأربع الكبرى في الموسم الجديد.

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