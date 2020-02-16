شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: نسعى للفوز على توتنهام.. والوصول لنهائى الكأس منحنا ثقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى وفريق أستون فيلا، عن مواجهة توتنهام، المقرر لها اليوم، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ26، من الدورى الإنجليزى الممتاز.
قال تريزيجيه للموقع الرسمى لأستون فيلا، عن موقعة توتنهام: «الفريق يركز فى الوقت الحالى، على مواجهة توتنهام، ثم ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى، قبل لقاء نهائى كأس الرابطة الإنجليزية، أمام مانشستر سيتى، أول الشهر المقبل».
أضاف النجم المصرى حديثه قائلا: «الوصول لنهائى كأس الرابطة، أعطانا الكثير من الثقة، واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا للغاية، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة».
تابع تريزيجيه حديثه قائلا: «فى كل مرة نلعب فى ملعبنا، إنه شعور رائع، لدينا جماهير جيدة جدا وتدعمنا بشكل متواصل، نحارب دائما من أجل أن يكون المشجعين سعداء».
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