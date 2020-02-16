شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: نسعى للفوز على توتنهام.. والوصول لنهائى الكأس منحنا ثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى وفريق أستون فيلا، عن مواجهة توتنهام، المقرر لها اليوم، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ26، من الدورى الإنجليزى الممتاز.

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قال تريزيجيه للموقع الرسمى لأستون فيلا، عن موقعة توتنهام: «الفريق يركز فى الوقت الحالى، على مواجهة توتنهام، ثم ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى، قبل لقاء نهائى كأس الرابطة الإنجليزية، أمام مانشستر سيتى، أول الشهر المقبل».

أضاف النجم المصرى حديثه قائلا: «الوصول لنهائى كأس الرابطة، أعطانا الكثير من الثقة، واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا للغاية، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة».

تابع تريزيجيه حديثه قائلا: «فى كل مرة نلعب فى ملعبنا، إنه شعور رائع، لدينا جماهير جيدة جدا وتدعمنا بشكل متواصل، نحارب دائما من أجل أن يكون المشجعين سعداء».