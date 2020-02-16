شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون: عودتى إلى يوفنتوس بسبب «كريستيانو رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جيانلويجى بوفون، حارس يوفنتوس، بزميله كريستيانو رونالدو ومنافسه زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، خلال تعادل السيدة العجوز مع الروسونيرى بنتيجة 1/1، فى ذهاب نصف نهائى كأس إيطاليا.

وقال بوفون، فى تصريحات لقناة «راى سبورت» الإيطالية: «ما زلت ألعب حتى الآن، لأننى أعتقد أنه يمكننى الأداء بمستوى عالٍ، كما أن هناك مواقف تمنحنى المزيد من الدوافع والمسؤولية والإصرار مثل عودتى إلى يوفنتوس».

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وتابع: «أحببت تمريرنا للكرة خلال المباراة وانسياب حركة الفريق، لكننا لم نصنع الكثير فى الثلث الأخير من الملعب. التعادل 1-1 نتيجة جيدة بالنظر إلى كيفية سير الأمور، حتى إن لم تكن النتيجة التى تجعلنا نخوض لقاء الإياب براحة أكبر». وواصل: «إيقاف ثيو هيرنانديز وكاستييخو وإبراهيموفيتش فى الإياب؟ لم أكن أعلم أنه سيتم إيقاف إبرا. يجب الاعتراف بأننى أبتسم بسبب ذلك. الكثيرون اعتقدوا أن زلاتان لن يقدم الإضافة بعودته، لكنه فى سن الـ38 يصنع الفرق». وأكمل الحارس الإيطالى: «عندما يتعلق الأمر باللاعبين، يتعين عليك تحليل مستواهم بشكل فردى، وليس من خلال تاريخ الميلاد فقط. أنا سعيد للغاية من أجل إبرا. إنه بطل استثنائى».

واستمر: «رونالدو لا يصدق. سأعترف أن أحد أسباب عودتى إلى يوفنتوس كانت فرصة اللعب والتدريب مع كريستيانو».

وتابع بوفون: «تبديل القميص مع دانييل مالدينى؟ لدى قميص إنريكو كييزا وابنه، جورج وياه وابنه، باولو مالدينى وابنه. الآن أنا فى انتظار أحفادهم».