شكرا لقرائتكم خبر عن «سينر» يضرب موعدًا مع «كارينيو» فى ربع نهائى «روتردام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل لاعب التنس الإيطالى الواعد يانيك سينر (18 سنة) لربع نهائى بطولة روتردام للتنس بعد فوزه على البلجيكى ديفيد جوفين بواقع مجموعتين دون رد.

واحتاج اللاعب الإيطالى الشاب لحوالى ساعتين للفوز على جوفين بنتيجة 7-6 (9-7) و7-5 وخطف بطاقة التأهل للدور التالى.

وسيواجه سينر فى الدور ربع النهائى اللاعب الإسبانى بابلو كارينيو (28 سنة)، الذى تمكن السبت من إقصاء مواطنه روبرتو باوتيستا بنتيجة 6-4 و2-6 و7-6 (7-4).

على جانب آخر، خسر ستيفانوس تيستيباس، بنتيجة 5-7 و4-6 أمام إلياش بيدينى، لتستمر المفاجآت فى بطولة روتردام المفتوحة للتنس.

ولاحت أمام تيستيباس، 5 نقاط لكسر إرسال منافسه فى المجموعة الأولى، لكن اللاعب اليونانى أخفق فى الاستفادة منها جميعا ليحقق بيدينى 11 نقطة متتالية ويحسم المجموعة لصالحه.

Advertisements

وتقدم بيدينى مبكرا فى المجموعة الثانية بعد كسر إرسال تيستيباس والنتيجة 1-1 قبل أن يحقق ثانى انتصار له فقط على لاعب من العشرة الأوائل فى التصنيف العالمى، ويضرب موعدا فى دور الثمانية مع الكندى الواعد فيلكس أوجيه إلياسيم.

وقال بيدينى فى مقابلة عقب المباراة «السعادة لا تسعنى بالفوز على لاعب من المصنفين العشرة الأوائل. انه الانتصار الثانى لى فقط».

وتابع: «أسدد ضربات الإرسال بشكل رائع مؤخرا. أحاول التركيز على ضربات إرسالى خاصة أمام لاعبين بارزين يملكون ضربات إرسال قوية».

وواصل الروسى أندريه روبليف مستواه الرائع بالفوز 7-5 و6-3 على ألكسندر بوبليك، ليمدد عدد انتصاراته فى 2020 إلى 13 فوزا مقابل هزيمة واحدة.

وتأهل جايل مونفيس حامل اللقب والمصنف الثالث بالفوز 6-4 و6-1 على مواطنه الفرنسى جيل سيمون.

وحسم مونفيس المجموعة الأولى المتكافئة لصالحه بعد أن كسر إرسال سيمون والنتيجة 4-4 كما حسم المجموعة الثانية بسهولة بعد فوزه بآخر 5 أشواط على التوالى.