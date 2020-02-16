شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع «أوباميانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن عملاقًا إيطاليًا يفكر فى الحصول على خدمات الجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، فى الميركاتو الصيفى المقبل. وأكدت الصحيفة أن إنتر ميلان يضع أوباميانج فى خططه الصيفية، بعدما لم يجدد عقده مع ناديه الحالى آرسنال، والذى سينتهى فى صيف 2021.

وينوى إنتر، ضم الفهد الجابونى، حال لم ينجح فى الإبقاء على نجمه الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز المطلوب بشدة فى برشلونة وريال مدريد.

ويعيش أوباميانج موسما سيئا مع الجانرز، رغم أدائه الجيد حيث سجل 14 هدفا فى البريميرليج هذا الموسم، لكن نتائج الفريق غير جيدة بالمرة، حيث يبتعد عن المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج. وتبلغ قيمة المهاجم الجابونى 70 مليون يورو، لكن حاجة آرسنال للاستغناء عن خدماته مع اقتراب عقده من النهاية قد تجعله يوافق على خفض سعره.