شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يكتفي بـ«رولان جاروس» على الملاعب الترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تونى جودسيك، مدير أعمال روجر فيدرر، إن مشاركة اللاعب السويسرى الوحيدة على الملاعب الرملية هذا الموسم ستكون فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس».

وفضّل فيدرر عدم المشاركة فى موسم الملاعب الرملية فى 2017 و2018، وفى العام الماضى شارك فى بطولتين فقط قبل الذهاب إلى ملاعب رولان جاروس.

وقال تونى جودسيك، مدير أعمال فيدرر: «وفقًا لجدوله فهو يخطط للمشاركة فى رولان جاروس فقط».

وقلص اللاعب، البالغ من العمر 38 عاما، مشاركته فى البطولات على مدار الأعوام القليلة الماضية فى محاولة لإطالة مسيرته.

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وعلى العكس من منافسيه البارزين، قرر فيدرر، الذى نال لقبه الـ20 فى البطولات الأربع الكبرى بأستراليا المفتوحة فى 2018، عدم اللعب فى النسخة الأولى من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين فى أستراليا هذا العام من أجل قضاء وقت أطول مع عائلته قبل بدء الموسم الـ22 فى مسيرته فى بطولات المحترفين.

وذهب روجر إلى ملبورن دون خوض أى مباراة رسمية منذ البطولة الختامية لموسم تنس الرجال فى نوفمبر، لكنه بلغ الدور قبل النهائى قبل أن يخسر أمام نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب.

وسيتجه فيدرر، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة مرة واحدة، فى 2009، إلى باريس عندما تنطلق البطولة فى 24 مايو المقبل، بعد الحصول على قدر كبير من الراحة.

وستكون مشاركته فى بطولة ميامى للأساتذة على الملاعب الصلبة فى الفترة من 25 مارس حتى الخامس من إبريل هى الأخيرة قبل ثانى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وسيدافع اللاعب السويسرى عن لقب بطولة دبى الأسبوع المقبل، ثم يشارك فى بطولة إنديان ويلز فى كاليفورنيا.