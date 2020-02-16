شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الحذاء الذهبي يشتعل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا ناريا على جائزة الحذاء الذهبى، فى الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك بعد دخول الموسم فى الفترات الحرجة والهامة للغاية، حيث يغيب الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة الإسبانى هذا الموسم عن صراع الحذاء الذهبى لهداف الدوريات الخمسة الكبرى فى أوروبا، بعدما نال الجائزة فى الموسم الماضى. «ليو» هذا الموسم، لم يتواجد حتى الآن ضمن الـ10 الأوائل الذين يتنافسون على الجائزة، حيث يعانى البرغوث الأرجنتينى هذا الموسم مع برشلونة بعدما خسر لقب كأس السوبر الإسبانى، إلى جانب إقالة مدربه المفضل إرنستو فالفيردى، وتعيين كيكى سيتين بالإضافة إلى نتائج البارسا المذبذبة خلال الفترة الأخيرة.

كما غاب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، على الرغم من عودته إلى التسجيل خلال الفترة الأخيرة حتى وصل إلى 14 هدفًا فى صراع هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بفارق 3 أهداف فقط عن جيمى فاردى، متصدر ترتيب الهدافين ونجم فريق ليستر سيتى برصيد 17 هدفًا.

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كريستيانو رونالدو عاد من جديد هذا الموسم وينافس فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط عن تشيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو، حيث يقدم صاروخ ماديرًا موسمًا استثنائيًا مع السيدة العجوز، حيث أحرز 11 هدفًا فى آخر 10 مباريات خاضها الدون مع اليوفى ويقدم أداءً مميزًا للغاية.

إيموبيلى يتصدر برصيد 50 نقطة، ثم روبرت ليفاندوفسكى ثانيًا 44 نقطة، ورونالدو كما ذكرنا بـ 40 نقطة.

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، يضع قواعد حول الجائزة التى يحصل عليها اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا أكثر فى البطولات الكبرى داخل القارة العجوز، حيث يحصل اللاعب الذى يسجل هدفًا فى الدوريات الخمسة الكبرى على نقطتين، وكلما جمع أكبر عدد من النقاط من خلال تسجيل الأهداف، يحصل على الجائزة إذا حافظ على الصدارة حتى نهاية الموسم. وضمت القائمة كلا من شيرو إيموبيلى (لاتسيو) 25 هدفا، روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونخ) 22 هدفا، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 20 هدفا، تيمو فيرنر (لايبزيج) 20 هدفا، جيمى فاردى (ليستر سيتى) 17 هدفا، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 17 هدفا، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتى) 16 هدفا، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 16 هدفا، وسام بن يدر (موناكو) 16 هدفا، كيليان مبابى (باريس سان جيرمان) 15 هدفا، ليونيل ميسى (برشلونة) - محمد صلاح (ليفربول) 14 هدفا.