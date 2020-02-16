شكرا لقرائتكم لماذا لم يشجع حسام حسن الزمالك أمام الترجي؟ عمارة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه كان يدعم نادي الزمالك أمام الترجي خلال لقاءه أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وتابع عمارة في تصريحات تليفزيونية: "كنت أشجع الزمالك واسألوا حسام حسن كان بيتفرج معايا"

وعن سؤاله عن انتماء حسام حسن خلال لقاء الترجي: "حسام حسن لم يشجع أي فريق ولكن كان يشاهد المباراة بعين المدرب".

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وأتم: "حسام حسن يعشق تراب الأهلي ودائما ما يسعى للظهور داخل القلعة الحمراء".

وتوج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث خاض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية 2019، ولعب الترجي التونسي بعد أن توج بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي.

وفي سياق مختلف، قال عمارة، إن مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي سابقا تسبب في تدمير مستقبله مع الأهلي في ذلك الوقت، قائلا :"اعترضت علي مانويل جوزيه بسبب تجميدي علي مقاعد البدلاء، ولم يقف أحد من الأهلى بجوارى فى أزمتي مع مانويل جوزيه".

وأتم: "لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي أيدت قرار جوزيه فى رحيلي عن الأهلي ولكن جوزيه حقق نجاحات كبيرة في الأهلي لكنه مدرب محظوظ".