شكرا لقرائتكم المغربى رضوان جيد يحكم ذهاب الزمالك والترجى والجزائرى غربال للإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، عن استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم المغربى رضوان جيد، لقيادة لقاء الزمالك مع نظيره الترجى التونسي، في ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 28 من شهر فبراير الجارى، في القاهرة.

ذكرت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن رضوان جيد، سوف يقود مواجهة ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بين الزمالك والترجى التونسي، بينما سيقود الجزائرى مصطفى غربال، موقعة الإياب، يوم 6 مارس المقبل، في تونس.



رضوان جيد

يذكر أن المغربى رضوان جيد، أدار لقاء الهلال السودانى مع الأهلى، فى الجولة السادسة والأخيرة، من مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

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كان الفارس الأبيض، قد نجح في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، أمس الجمعة على حساب فريق الترجى التونسي، بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثانى، في المجموعة الأولى، خلف مازيمبى الكونغولى، بينما تصدر الترجى التونسي، المجموعة الرابعة.

جدير بالذكر أن الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا في أخر موسمين، بينما يحمل الأهلى الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب.