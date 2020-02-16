شكرا لقرائتكم الصقر: الزمالك فاجئنا أمام الترجي.. وهذان اللاعبان مستقبل الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إن فوز نادي الزمالك أمام الترجي التونسي بلقب السوبر الإفريقي، انتصار لمصر. وتابع الصقر خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك قدم أداء مشرف أمام الترجي التونسي، كان الأفضل في كل شيء أمام الترجي التونسي". وأضاف: "أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مستقبل الكرة المصرية والزمالك فاجئنا ولم نتوقع فوزه على الترجي بهذا الشكل". Advertisements وأتم: "استقبال الجمهور المصري لبعثة الزمالك ساهم في ارتفاع أداء اللاعبين". توج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث خاض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية 2019، ولعب الترجي التونسي بعد أن توج بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي.

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