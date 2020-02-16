شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي: "الواقعية سر فوزنا على الترجي والاستفزاز أثر علينا بالإيجاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه فاز على الترجي التونسي بعدما نجح في دراسته بشكل جيد.

وتابع ساسي في تصريحات تليفزيونية: "فزنا على الترجي لأننا لعبنا كرة واقعية ولم نستمع لكل من أكد أن الترجي أفضل من الزمالك"

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وأتم: "الجماهير استفزتنا أن الترجي أقوى مننا ولكن ذلك أثر علينا بالإيجاب"

وقاد المغربي أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) إلى لقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على منافسه الترجي حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.