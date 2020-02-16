شكرا لقرائتكم معين الشعباني: الترجي جاهز للثأر من الزمالك في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال معين الشعباني، مدرب نادي الترجي التونسي ان لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خلال لقاء السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقاد المغربي أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) إلى لقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على منافسه الترجي حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

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وتابع الشعباني في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت،، ان لاعبيه حاولوا العودة للمباراة إلا أن الوضع كان صعبا.

وأتم: نجهز ونستعد بقوة خلال الفترة الجارية من أجل الثأر من نادي الزمالك خلال لقائي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.