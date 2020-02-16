شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يستقبل البعثة الإدارية للزمالك بعد عودتها بكأس السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وسط مشهد حاشد لجماهير القلعة البيضاء بمطار القاهرة، إستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه على حساب نادي الترجي التونسي، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وقد أعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال 90 دقيقة، وإستطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي ، والمرشح رقم ١ في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.

كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كروياً على المستوى القاري.

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واختتم صبحي تصريحاته بأن الوزارة تساند وتدعم كل الأندية المصرية، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات سواء قاريا او عالميا في مختلف الألعاب.

قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية اليوم الأحد أمام فريق جولدى، لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين، من مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وتواصل الجهاز الإدارى للفريق الأول مع طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، للاتفاق على المباراة الودية، حيث اتفق يحيى مع الجهاز الفنى لفريق جولدى على خوض مباراة ودية غدًا الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة الأهلى، فى قمة السوبر المصرى، التى ستُقام على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل.