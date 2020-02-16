المحمدي يؤكد تدريب الأهلي خلفا لغروس

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أكد صالح المحمدي مدرب فريق درجة الناشئين بالنادي الأهلي السعودي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السبت، ان مسؤولي النادي تواصلوا معه لتدريب الفريق الكروي الأول خلفا للمدرب السويسري كريستيان غروس.

قال المحمدي "تلقيت اتصالاً بالفعل للإشراف على الفريق في مباراته المقبلة أمام الاستقلال الإيراني، وهو شرف كبير بالنسبة لي، إلا أن تواجدي حالياً مع فريق درجة الناشئين في الأحساء، إضافة إلى ضرورة إتمام بعض الاجراءات الإدارية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لأتمكن من تدريب الفريق... هو ما أجل قراري اشرافي على الفريق".

وأكد المحمدي أنه سيبدأ الإشراف على الفريق الكروي الأول من مباراته أمام الفتح في الدوري السعودي.

وسبق للمحمدي أن تولى مهمة المدير الفني للأهلي خلفًا للكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش، وقاد الفريق في ثلاث مباريات فاز في اثنتين وتعادل في واحدة، قبل ان يعود غروس ويتولى المسؤولية بشكل رسمي.

وكان الاهلي خسر مباراته الاخيرة في الدوري امام الوحدة وهو يستعد لمواجهة استقلال طهران الإيراني على ملعب جابر الدولي بالكويت الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

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ولم يعلن الأهلي عن اقالة مدربه رسمياً لعدم توصله إلى اتفاق معه حول المبلغ الذي سيناله مقابل فسخ العقد.

ويعتبر غروس المدرب الحادي عشر الذي تتم إقالته هذا الموسم في الدوري السعودي، والثاني يقيله الأهلي بعد ايفانكوفيتش اثر المرحلة الثالثة وتحديدا بعد الخسارة أمام الوحدة ايضا.

وتولى جروس (66 عاماً) تدريب الأهلي للمرة الثالثة بعد المرحلة السابعة وكانت أول مباراة يشرف عليها رسمياً أمام الحزم في الرس وخسرها 1-2، ولعب الفريق تحت قيادته 17 مباراة في 3 بطولات مختلفة حقق خلالها 11 فوزا وتعادل في اثنتين وخسر 4 مباريات.

وكان المدرب قد حقق نجاحاً لافتاً مع الأهلي خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016، حيث خاض مع الفريق 82 مباراة حقق خلالها الفوز في 58 مباراة، والتعادل في 20 مباراة، فيما تلقى الخسارة خلال 6 مباريات فقط. وحقق خلال تلك الفترة 3 بطولات كأس ولي العهد عام 2015 وبطولة الدوري وكأس الملك عام 2016.