خالد الغندور: الزمالك تربع على عرش القارة الأفريقية والأهلى حسم الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور أن بطولة السوبر الأفريقى التى حسمها الزمالك على حساب الترجى التونسي أهم من الألقاب المحلية. وأضاف أن الزمالك تربع على عرش القارة الأفريقية بعد التتويج بالسوبر الأفريقى بالفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة فى قطر، وأن الفريق الأبيض بات سيد القارة السمراء بلا منازع.

ووجه الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك رسالة إلى الجماهير البيضاء قائلا: "دعكم من الألقاب المحلية لأن السوبر الأفريقى الأهم والذى ساعد الأبيض فى التربع على عرش القارة السمراء".

وتابع الغندور: "الزمالك قدم موسما قويا حصد خلاله أكثر من لقب بدأه بالسوبر السعودى من أنياب فريق قوى مثل الهلال ثم بعد ذلك الكونفدرالية التى صعد فيه للنهائى على حساب النجم الساحلى متصدر مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا النسخة الحالية".

وقال خالد الغندور إن بطولة الدورى المصرى شبه محسومة للنادى الأهلى بالموسم الحالي، خاصة أن المارد الأحمر لم يتعرض لأى خسارة وحقق العلامة الكاملة.

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وأوضح الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك رسالة إلى لاعبى الزمالك قائلا: "الدورى شبه محسوم للأهلى واهتموا بالمركز الثانى من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا النسخة المقبلة".

وأكد الغندور: "الزمالك قدم موسما قويا حصد خلاله أكثر من لقب بدأه بالسوبر السعودى من أنياب فريق قوى مثل الهلال، ثم بعد ذلك الكونفدارلية التى صعد فيه للنهائى على حساب النجم الساحلى متصدر مجموعة الأهلى".

وتوج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى العام الماضى.

آخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.