شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي سيتوج ببطولة الدورى "هدية" من الحكام وأطالب بتأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مسابقة الدوري الممتاز سيحصل عليها النادي الأهلي خلال الموسم الحالي كهدية من الحكام المصريين.

وأضاف منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تطبيق تقنية "فار" جيدة، مطالبا بتأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي المقررة يوم 24 فبراير الجاري في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابع من مسابقة الدوري قائلا: "احنا كدة بندغدغ اللاعبين".

وتابع رئيس الزمالك: "أعطيني حكم محترم وعادل ونظام الـ VAR وسأفوز بكل البطولات، وجهاد جريشة بيتخانق مع رئيس لجنة الحكام، وطوب الأرض اشتكى من الحكام المصريين.. الحكام في مصر تقف ضد الزمالك فقط، لذلك لا أرغب في تواجدهم في مبارياتى"، لافتا إلى أن هناك عددا من الأندية الأخرى اشتكت من الحكام المصريين.

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وتوج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

آخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.