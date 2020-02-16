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جماهير الزمالك بالآلاف في مطار القاهرة لاستقبال أبطال السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمعت جماهير الزمالك بالآلاف في مطار القاهرة لاستقبال لاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.

 

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

 

 

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

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قرر  الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية غدًا الأحد أمام فريق جولدى، لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين، من مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

 

وتواصل  الجهاز الإدارى للفريق الأول مع طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، للاتفاق على المباراة الودية، حيث اتفق يحيى مع الجهاز الفنى لفريق جولدى على خوض مباراة ودية غدًا الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة الأهلى، فى قمة السوبر المصرى، التى ستُقام على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل.

 

 

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