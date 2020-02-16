شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وتعادل الأهلي وإنبي ينفرد بالصدارة في دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت عصر اليوم السبت، منافسات الجولة 23 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها تعادل شباب الأهلي مع طنطا بهدف لمثله، وفوز الزمالك على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.

بهذه المتيجة يرفع فريق 2003 بالأهلي رصيده إلى 38 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في ثمانب مباريات، وثلاث خسائر، مسجلًا 38 هدفًا مقابل 22 هدفًا في مرماه، ليحتل المركز الرابع في جدول مسابقة البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

وكان نادي الزمالك قد حصل على راحة من منافسات الجولة الماضية، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول مسابقة البطولة برصيد 42 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب خوض 18 مباراة.

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ويقود فريق الزمالك مواليد 2003، سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.

فيما يواصل نادي إنبي تربعه على صدارة دوري الجمهورية لمواليد 2003، برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ويقود الفريق البترولي جهاز فنى مكون من: سيد غرب مديراً فنيا، و طارق ضياء مدرباً عاماً، رمضان صبرى مدرباً، إبراهيم هيصة مدرباً لحراس المرمى، إسلام إمام إدارياً، محمد عباس طبيباً، مصطفى محمود تأهيل وإصابات، محمود محمد علاج طبيعى، أكرم جابر أخصائى تدليك، سامى صابر مسئول تجهيزات، فاروق مسئول تجهيزات.